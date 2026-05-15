В Ставропольском крае мужчина погиб при прыжке с парашютом

При выполнении прыжка с самолета в Шпаковском районе Ставропольского края погиб парашютист, сообщила Южная транспортная прокуратура. Там начали проверку.

Оперативные службы сообщили ТАСС, что погибшему парашютисту было 54 года. «Прыгал он не первый раз. Он спортсмен-парашютист, на его счету более 40 прыжков. У нас он тоже прыгал не в первый раз, приезжал раньше», — добавил собеседник агентства.

По словам другого собеседника агентства, запасной парашют сработал, но раскрылся «на очень низкой высоте».