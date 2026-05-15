Дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке в Петербурге

Дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт.
— В 20:40 на детской площадке на проспекте Маршала Блюхера, 55 взорвалась, предположительно, игрушка. Никто не пострадал, на место происшествия прибыли оперативные службы, — написал он в канале в мессенджере МАКС.
По камерам видеонаблюдения было установлено, что причиной инцидента стала детская шалость, уточнил Хорт позже.
— Детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На кадрах видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали, — сообщил он.
Глава районной администрации пообещал, что родителей детей ждет воспитательная беседа.
21 апреля в Перми пятиклассник подобрал предмет, внешне похожий на пачку купюр, после чего произошел взрыв. В результате произошедшего ребенок получил ожоги лица.