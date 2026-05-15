Спасатели не смогли подтвердить данные о гибели пропавшего кита Тимми

Спасательная компания не подтвердила сообщения о возможной гибели горбатого кита по имени Тимми у побережья Дании.

Источник: Аргументы и факты

Спасательная компания Whale Initiative не смогла подтвердить сообщения о возможной гибели горбатого кита по имени Тимми у побережья Дании, сообщает Bild.

Ранее датские СМИ сообщили о находке у острова Анхольт мертвого горбатого кита длиной около 10−15 метров.

Как пояснили представители Whale Initiative, на данный момент они не могут утверждать, что обнаруженный у берегов Дании горбатый кит является пропавшим Тимми.

С 10 мая спасательная группа не получает сигналов с GPS-маяка, установленного на ките, который был выпущен в море 2 мая.

Ранее сообщалось, что на побережье американского штата Вашингтон также обнаружили мёртвого кита весом около 40 тонн. Тело морского гиганта нашли на берегу острова Самиш.