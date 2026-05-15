Shot: Взрывы прогремели над Рязанью

Взрывы прозвучали над Рязанью, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА в небе над городом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что взрывы начали раздаваться около 02:00 часов. Всего было слышно восемь-десять громких «бахов» в разных частях Рязани. Очевидцы сообщают о звуках пролета дронов и ярких вспышках в небе, а также о пожаре и задымлении в одном из районов города, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
14 мая Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Два сотрудника Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по прилегающей к станции территории.