Около 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Ночью 15 мая над Рязанью прогремели мощные взрывы. Системы противовоздушной обороны России уничтожали беспилотники ВСУ в небе над городом. В одном из районов жители заметили пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, взрывы начались около двух часов ночи. Люди слышали 8−10 громких «бахов» в разных частях Рязани. Также очевидцы услышали звуки пролёта БПЛА. Официальные данные о возможных последствиях на земле пока не поступали.

Напомним, этой же ночью силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили пять беспилотников, которые летели на Москву. К местам падения БПЛА направили столичных специалистов экстренных служб.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше