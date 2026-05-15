Около 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Местные жители рассказали, взрывы начались около двух часов ночи. Люди слышали 8−10 громких «бахов» в разных частях Рязани. Также очевидцы услышали звуки пролёта БПЛА. Официальные данные о возможных последствиях на земле пока не поступали.
Напомним, этой же ночью силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили пять беспилотников, которые летели на Москву. К местам падения БПЛА направили столичных специалистов экстренных служб.
