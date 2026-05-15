В Приморье водителя, не уступившего скорой помощи, приговорили к двум годам колонии

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к двум годам лишения свободы женщину, которая не уступила дорогу скорой помощи. В результате этого произошло ДТП, где погиб пациент, сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.
«Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд, с учетом обстоятельств дела, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на два года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что женщина не уступила дорогу скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. От полученных травм пациент умер в медучреждении. Гражданский иск о компенсации морального вреда потерпевшей стороне в размере 1 млн рублей суд удовлетворил.
«Принимая во внимание наличие малолетнего ребенка, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста», — заключили там.