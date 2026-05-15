В Приморье водителя, не уступившего скорой помощи, приговорили к двум годам колонии

«Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд, с учетом обстоятельств дела, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на два года», — говорится в сообщении.