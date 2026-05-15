Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребёнок вдохнул золотую пудру для торта и перенес операцию на лёгкие

В Австралии ребенок перенёс операцию на лёгкие после того, как вдохнул золотую пудру для выпечки.

Источник: Аргументы и факты

Маленький ребёнок в Австралии получил повреждение дыхательных путей в результате случайного вдыхания золотой пудры, предназначенной для украшения тортов, сообщает People.

В момент, когда мать годовалого малыша Дасти ненадолго отвлеклась, ребёнок открыл шкафчик, снял зубами крышку с контейнера и вдохнул кандурин, который женщина использовала для украшения выпечки.

«Пудра, смешавшись с влагой в лёгких, превратилась в пасту, немедленно вызвав их закупорку — ребёнок потерял сознание», — отмечается в публикации.

Малыша незамедлительно доставили в медучреждение, где он перенёс операцию на лёгкие.

На текущий момент состояние ребёнка стабилизировалось, он пришёл в сознание и даже пытается играть. Однако для восстановления функций дыхательной системы и общего оздоровления ребёнку предстоит пройти курс лечения. Травма имеет необратимый характер и останется с ним на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница Бразилии скончалась на уроке плавания в общественном бассейне после того, как попробовала воду на вкус.