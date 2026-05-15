Ребёнок вдохнул золотую пудру для торта и перенес операцию на лёгкие

Маленький ребёнок в Австралии получил повреждение дыхательных путей в результате случайного вдыхания золотой пудры, предназначенной для украшения тортов, сообщает People.
В момент, когда мать годовалого малыша Дасти ненадолго отвлеклась, ребёнок открыл шкафчик, снял зубами крышку с контейнера и вдохнул кандурин, который женщина использовала для украшения выпечки.
«Пудра, смешавшись с влагой в лёгких, превратилась в пасту, немедленно вызвав их закупорку — ребёнок потерял сознание», — отмечается в публикации.
Малыша незамедлительно доставили в медучреждение, где он перенёс операцию на лёгкие.
На текущий момент состояние ребёнка стабилизировалось, он пришёл в сознание и даже пытается играть. Однако для восстановления функций дыхательной системы и общего оздоровления ребёнку предстоит пройти курс лечения. Травма имеет необратимый характер и останется с ним на всю жизнь.
