Обломки дрона ВСУ задели жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар

В результате падения БПЛА в здании выбило десятки стёкол и оконных рам. Повреждения получили несколько припаркованных внизу автомобилей.
«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал губернатор.
Напомним, ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Жители города слышали примерно 10 мощных взрывов. Люди видели клубы дыма в одном из районов.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.