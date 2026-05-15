Маньяк «Бешеный» рвался к Алле Пугачевой и устроил жестокую бойню в вагоне № 7

Вагон № 7 остался главным символом дела. Полупустой поезд накануне Олимпиады, две проводницы, две пассажирки, тела вдоль путей, живой свидетель и убийца, который уже давно не должен был быть на свободе. В этой сцене не нужно ничего придумывать. Она сама звучит как приговор не только Нагиеву, но и всем решениям, которые позволили ему дойти до той ночи.