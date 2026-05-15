Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область, есть пострадавшие

Украинские БПЛА атаковали Рязанскую область, есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил губернатор региона Павел Малков.
— Идет атака беспилотников ВСУ на регион. Работают силы противовоздушной обороны. К сожалению, от обломков дронов пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие, — написал он в канале в мессенджере МАКС.
Глава области добавил, что в настоящее время идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы. Также Малков попросил жителей не подходить к окнам.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что взрывы прозвучали над Рязанью, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА в небе над городом. Местные жители рассказали, что взрывы начали раздаваться около 02:00 часов.
14 мая Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.