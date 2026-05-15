В США 19-летний юноша пережил удар молнии во время рыбалки

В американском штате Техас 19-летний Хантер Уайч пережил удар молнии во время рыбалки. Молодой человек отправился к реке вместе с матерью и в момент происшествия находился рядом с деревом. Об этом сообщает Fox 12.
После удара молнии юноша потерял сознание, а очнулся уже в окружении матери и очевидцев. Разряд прошел через его тело, вызвав ожоги и временные проблемы с движением ног. Кроме того, от разрушенного дерева в него попали щепки, часть которых, по словам пострадавшего, до сих пор осталась под кожей.
Несмотря на серьезность инцидента, Уайч провел в больнице всего несколько часов и вскоре полностью восстановился. Уже на следующий день он вернулся к той же реке, чтобы снова отправиться на рыбалку.
Ранее на военной базе в колумбийском департаменте Каука молния поразила солдата. Происшествие случилось в городе Попаян.