В Рязанской области БПЛА повредили предприятие и жилые дома

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на регион. По его информации, есть пострадавшие, повреждения получили несколько жилых домов и территория одного из предприятий.
«Идет атака БПЛА на регион. Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал Малков в своем канале в «Максе».
Губернатор уточнил, что в настоящее время проводится ликвидация последствий, на месте задействованы оперативные службы. Он также обратился к жителям с просьбой не подходить к окнам.