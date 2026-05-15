Спасатели из Москвы прибыли в Ульяновск для поиска пропавших на Волге школьников

В Ульяновской области продолжаются поиски двух 14-летних подростков, которые пропали в конце марта на Волге. Из Москвы в регион направили сотрудников Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

— Последний раз семиклассники выходили на связь в районе двух мостов в Ульяновске в ночь на 23 марта. Специалисты будут работать совместно с коллегами из Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Доставлена специальная техника и оборудование, — сказано на странице регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также в поисках участвуют следователи и представители Службы гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Ульяновске двое подростков пропали, когда попытались перейти Волгу по льду, сообщили 23 марта в мэрии города. Известно, что подростки пропали ночью.

5 апреля прокуратура Свердловской области сообщила, что трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда, один из них погиб. По предварительной информации, четверо несовершеннолетних находились на льду без присмотра взрослых.

