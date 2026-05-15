В Британии медсестра забеременела от пациента психбольницы и получила срок

Медсестру, которая поддерживала интимные отношения с пациентом психбольницы и забеременела от него, приговорили к тюремному сроку.

Источник: Аргументы и факты

В Британии медсестра, которая в течение восьми месяцев поддерживала интимные отношения с пациентом психбольницы и забеременела от него, была приговорена к тюремному заключению, сообщает Daily Mail.

Лидия-Мэй Грин, 30-летняя сотрудница психиатрической больницы, вступила в романтические отношения с пациентом, с которым познакомилась на работе. В феврале 2024 года мужчина отправил ей сообщение, в котором назвал ее самой красивой женщиной в мире, что вызвало ответные чувства у медсестры.

С февраля по октябрь 2024 года пара тайно встречалась в различных гостиницах, когда мужчину временно отпускали из лечебницы. В ходе расследования в мобильном устройстве Грин были обнаружены совместные фотографии и видеозаписи.

В сентябре 2024 года Грин уволилась из больницы, однако их отношения продолжились. Еще через месяц женщина забеременела, однако вскоре у нее произошел выкидыш. В декабре Грин прекратила отношения с бывшим пациентом.

Несмотря на разрыв, мужчина продолжал поддерживать контакт и рассказал о романе другим сотрудникам больницы. В результате расследования медсестра была задержана и приговорена к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

Сам пациент ранее был осужден на десять лет за нанесение тяжких телесных повреждений, после чего его поместили в психиатрическую больницу в принудительном порядке. В ходе лечения у него были диагностированы аутизм, синдром дефицита внимания, а также шизоаффективное расстройство.

Суд пришел к выводу, что романтические отношения с Грин оказали негативное психологическое воздействие на пациента и снизили его шансы на успешную реабилитацию и выписку из лечебного учреждения.