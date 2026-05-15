Участники беспорядков в Триполи подожгли офис премьера Ливии

Участники беспорядков, вспыхнувших в Триполи после футбольного матча, подожгли офис премьер-министра Ливии.

Источник: Аргументы и факты

В столице Ливии вспыхнули массовые беспорядки после футбольного матча, завершившегося спорным судейским решением. Поводом для волнений стал отказ арбитра назначить пенальти, после чего разгневанные болельщики выбежали на поле, а ситуация быстро вышла из-под контроля.

Во время столкновений были подожжены несколько автомобилей рядом со стадионом, а беспорядки вскоре охватили различные районы Триполи. Участники погромов атаковали и здание канцелярии премьер-министра, которое также оказалось охвачено огнем.

Для разгона толпы ливийские военные применили боевые патроны. В результате столкновений погиб один военнослужащий, еще несколько человек получили ранения в ходе перестрелок и уличных столкновений.

Ранее стало известно, что в ливийском городе Эз-Зинтан убили Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.