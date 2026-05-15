Футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра Ливии в Триполи

В столице Ливии Триполи 15 мая произошли массовые столкновения футбольных болельщиков, переросшие в беспорядки, в ходе которых был подожжен офис премьер-министра страны. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ, инцидент начался на стадионе во время матча между футбольными клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли».