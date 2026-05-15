Футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра Ливии в Триполи

В столице Ливии 15 мая произошли массовые столкновения футбольных болельщиков, переросшие в беспорядки. Конфликт начался на стадионе после решения судьи и охватил несколько районов города. Протестующие подожгли часть здания канцелярии премьер-министра, а силы безопасности применили боевые патроны для разгона толпы.

Источник: Reuters

В столице Ливии Триполи 15 мая произошли массовые столкновения футбольных болельщиков, переросшие в беспорядки, в ходе которых был подожжен офис премьер-министра страны. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ, инцидент начался на стадионе во время матча между футбольными клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли».

По словам очевидцев, конфликт возник после того, как игроки «Аль-Иттихада» выразили несогласие с решением судьи не назначать пенальти. Впоследствии беспорядки охватили несколько районов города, сопровождаясь сообщениями о стрельбе и усиленном присутствии сил безопасности.

«Некоторые протестующие подожгли часть здания канцелярии премьер-министра в Триполи, а силы безопасности и военные были развернуты вокруг правительственных учреждений и основных дорог для сдерживания ситуации», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате столкновений есть погибшие и пострадавшие среди военнослужащих. «Военнослужащие 444-й бригады вмешались, чтобы восстановить порядок, и применили боевые патроны для разгона толпы, в результате чего в ходе перестрелки погиб один солдат и семеро получили ранения», — передает агентство.