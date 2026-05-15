Три человека погибли и 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязань

Из-за атаки беспилотников на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, сообщил губернатор Павел Малков. Он уточнил, что в городе повреждены два малоэтажных дома.
«Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — написал господин Малков в Telegram. Он уточнил, что среди пострадавших есть дети.
Как добавил губернатор, обломки БПЛА также упали на территории одного из промышленных предприятий.
