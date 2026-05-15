Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на Рязань погибли три человека

Павел Малков сообщил об атаке на Рязань, в результате которой погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Фрагменты дронов повредили два многоэтажных дома и промышленное предприятие. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем канале в «Максе» об атаке со стороны киевского режима на Рязань. В результате происшествия погибли три человека, еще 12 человек, включая детей, получили ранения.

«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — проинформировал глава региона.

Павел Малков выразил соболезнования родственникам погибших.

Он уточнил, что повреждения получили два многоэтажных жилых дома. Фрагменты дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Проводятся мероприятия по ликвидации последствий. На месте работают оперативные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше