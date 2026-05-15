При атаке БПЛА на Рязань погибли три человека

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем канале в «Максе» об атаке со стороны киевского режима на Рязань. В результате происшествия погибли три человека, еще 12 человек, включая детей, получили ранения.
«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — проинформировал глава региона.
Павел Малков выразил соболезнования родственникам погибших.
Он уточнил, что повреждения получили два многоэтажных жилых дома. Фрагменты дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий.
Проводятся мероприятия по ликвидации последствий. На месте работают оперативные службы.