Футбольные фанаты подожгли офис премьера Ливии из-за неназначенного пенальти

Массовые беспорядки вспыхнули в столице Ливии после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли», где арбитр отказался назначить пенальти в спорном эпизоде. Как сообщает агентство Синьхуа, недовольные болельщики выбежали на поле, а затем столкновения перекинулись на улицы Триполи.