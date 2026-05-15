Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбольные фанаты подожгли офис премьера Ливии из-за неназначенного пенальти

Массовые беспорядки вспыхнули в столице Ливии после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли», где арбитр отказался назначить пенальти в спорном эпизоде. Как сообщает агентство Синьхуа, недовольные болельщики выбежали на поле, а затем столкновения перекинулись на улицы Триполи.

Разъярённые фанаты вступили в стычки с полицией и военными, подожгли несколько автомобилей рядом со стадионом, а также офис премьер-министра Ливии. Ситуация быстро вышла из-под контроля.

Пожар в офисе премьер-министра Ливии. Видео © Х / Libya Review.

Для разгона толпы силовики применили боевые патроны. По данным агентства, в ходе беспорядков погиб один военнослужащий, ещё семь человек получили ранения.

Ранее Life.ru рассказывал, что на стадионе «Динамо» после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» включилась система оповещения об эвакуации. Произошло это примерно через 50 минут после окончания игры. Причиной стал телефонный звонок о заложенной бомбе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.