Три человека погибли, двенадцать пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Рязани

Три мирных жителя погибли при атаке украинских БПЛА на Рязань. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил губернатор области Павел Малков.
— К сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. В настоящее время ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения, — написал он в Telegram-канале.
Также Малков выразил соболезнования родным и близким погибших.
По его словам, два многоэтажных жилых дома получили повреждения. Фрагменты беспилотников упали и на территорию одного из промышленных предприятий.
Ранее Малков сообщал, что украинские дроны атаковали Рязанскую область, есть пострадавшие.
Telegram-канал Shot до этого писал, что взрывы прозвучали над Рязанью, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА в небе над городом. Местные жители рассказали, что взрывы начали раздаваться около 02:00 часов.