ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Территории города Белгорода и Белгородского округа подверглись ракетному удару ВСУ.
По предварительной информации, поступившей из регионального оперативного штаба, в результате удара был поврежден инфраструктурный объект. Осколками на автобусной остановке поврежден автобус, а также легковой автомобиль.
«Предварительно, пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
На месте происшествия находятся аварийно-спасательные службы, уточняются масштабы и последствия нанесенного ущерба.
Накануне также стало известно, что в результате атаки ВСУ на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, в том числе дети.