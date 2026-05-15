Мировая по иску Генпрокуратуры — сенатор Салпагаров сохранил часть активов

Никулинский районный суд Москвы утвердил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к сенатору Ахмату Салпагарову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Речь идет о деле об изъятии в доход государства земель Тебердинского национального парка, а также другого имущества. Ответчиками по иску проходили сам Салпагаров, бывший глава Карачаевского городского округа Сапарбий Лайпанов, 26 доверенных лиц и пять аффилированных организаций.
В суде уточнили, что ходатайство об утверждении мирового соглашения подали сенатор, его братья, а также компании «ИСК Кубанское», «Домбай 3012» и «СЗ “Домбай”». После рассмотрения условий соглашения суд пришел к выводу, что оно не нарушает закон и права сторон, после чего частично прекратил производство по делу.
Ранее Генпрокуратура требовала обратить в доход государства строительную компанию «Кубанское», стоимость которой оценивалась примерно в 4 млрд рублей, а также земельные участки и 196,6 млн рублей. По версии надзорного ведомства, в 2000-х годах фигуранты дела получили земли Тебердинского национального парка по цене значительно ниже рыночной. В дальнейшем участки использовали для строительства пятизвездочного отеля.
Представители ответчиков с претензиями прокуратуры не соглашались. Они утверждали, что объекты возведены на особо охраняемой природной территории, однако не входят в границы национального парка, а потому нарушений закона, по их мнению, не было.
