В Омской области снова госпитализировали 10 пострадавших при утечке газа детей

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что после утечки газа 6 мая за медицинской помощью обратились 14 детей и 1 взрослый. После осмотра восемь человек были отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок был выписан 7 мая. По данным прокуратуры, утечка газа произошла во время опрессовки участка газопровода около школы. Губернатор Виталий Хоценко поручил провести проверку по факту инцидента.