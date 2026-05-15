В Омской области снова госпитализировали 10 пострадавших при утечке газа детей

ОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Медики повторно госпитализировали 10 детей, пострадавших 6 мая в городе Тара из-за утечки газа и выписанных во вторник. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Омской области.
"По информации областной детской клинической больницы, к ним доставлено 10 детей для прохождения повторного полного осмотра. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщил собеседник агентства.
Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что после утечки газа 6 мая за медицинской помощью обратились 14 детей и 1 взрослый. После осмотра восемь человек были отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок был выписан 7 мая. По данным прокуратуры, утечка газа произошла во время опрессовки участка газопровода около школы. Губернатор Виталий Хоценко поручил провести проверку по факту инцидента.
Остальные были выписаны 12 мая, но затем родственники стали жаловаться, что детям после выписки стало хуже.