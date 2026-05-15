Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в региональном оперштабе, по предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
Согласно информации оперштаба, в результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Осколками посечен автобус, находившийся на остановке. «Также поврежден легковой автомобиль. Все аварийные службы находятся на местах. Идет уточнение информации о последствиях», — говорится в сообщении.