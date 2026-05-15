Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным оперштаба, жертв среди гражданского населения нет. В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, осколками посечен автобус на остановке и поврежден легковой автомобиль. Аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Источник: РИА "Новости"

Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в региональном оперштабе, по предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — отмечается в заявлении.

Согласно информации оперштаба, в результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Осколками посечен автобус, находившийся на остановке. «Также поврежден легковой автомобиль. Все аварийные службы находятся на местах. Идет уточнение информации о последствиях», — говорится в сообщении.