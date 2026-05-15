Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным оперштаба, жертв среди гражданского населения нет. В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, осколками посечен автобус на остановке и поврежден легковой автомобиль. Аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.