Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах

Дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 м, сообщил МИД Италии.

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Пять граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Об этом сообщил итальянский МИД.

«Пятеро граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время погружения с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Сообщается, что дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 м», — говорится в заявлении об инциденте.

Как сообщило агентство AFP, среди погибших числятся инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, его дочь и двое молодых исследователей из Университета Генуи.