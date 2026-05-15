Пять итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Пять граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Об этом сообщил итальянский МИД.
«Пятеро граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время погружения с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Сообщается, что дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 м», — говорится в заявлении об инциденте.
Как сообщило агентство AFP, среди погибших числятся инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, его дочь и двое молодых исследователей из Университета Генуи.