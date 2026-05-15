Силы ПВО за ночь уничтожили 355 дронов ВСУ над регионами России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 355 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.
По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области.
Беспилотники украинской армии также зафиксировали над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем, Азовским и Каспийским морями, передает ТАСС.
В этот же день глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что три мирных жителя погибли при атаке украинских БПЛА на столицу региона. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, днем ранее один мужчина погиб при ударе ВСУ по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу.