В Мариуполе задержали женщину за передачу данных о ВС РФ украинским спецслужбам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Мариуполе женщину, подозреваемую в государственной измене. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР), местная жительница передавала украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа.
Контакт с украинской стороной, по данным ведомства, злоумышленница установила через Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Как писал KP.RU, ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей по подозрению в госизмене. Мужчины собирали и передавали украинским спецслужбам данные о российских военных и технике. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена».