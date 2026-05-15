Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе

ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на Варшавском шоссе в районе дома 39. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в Telegram-канале столичного ведомства.
В связи с произошедшим движение в центр города затруднено на 2,3 километра. Московских автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Ранее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного подростка. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.
Кроме того, 13 мая ДТП с участием трех грузовиков произошло на внешней стороне 65-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено, водителей тоже призывали выбирать пути объезда.