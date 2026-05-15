После атаки БПЛА в Рязани отменили занятия в школах и детсадах

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отмене занятий в школах и детских садах Октябрьского района Рязани после атаки беспилотных летательных аппаратов.
В пятницу глава региона заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины повреждены два многоквартирных жилых дома. Погибли три человека, еще 12 пострадали.
«В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157», — написал Малков в Telegram-канале.
Он также уточнил, что для родителей, у которых нет возможности оставить детей дома, в образовательных учреждениях будут организованы дежурные группы.