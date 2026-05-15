Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Рязани отменили занятия в школах и детсадах

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отмене занятий в школах и детских садах Октябрьского района Рязани после атаки беспилотников. В результате налёта повреждены два многоквартирных дома, погибли три человека, еще 12 пострадали. Власти опубликовали список закрытых учреждений и объявили о работе дежурных групп для детей, чьи родители не могут оставить их дома.

Источник: Giulia Squillace/CC0

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отмене занятий в школах и детских садах Октябрьского района Рязани после атаки беспилотных летательных аппаратов.

В пятницу глава региона заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины повреждены два многоквартирных жилых дома. Погибли три человека, еще 12 пострадали.

«В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157», — написал Малков в Telegram-канале.

Он также уточнил, что для родителей, у которых нет возможности оставить детей дома, в образовательных учреждениях будут организованы дежурные группы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше