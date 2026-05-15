Бывшие бойцы MMA открыли бизнес на страхе — в России возвращаются методы 90-х

В России начала набирать популярность услуга так называемого «справедливого крышевания». Бывшие и действующие спортсмены предлагают гражданам силовую поддержку в бытовых конфликтах и спорах за деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, чаще всего подобными услугами занимаются бывшие бойцы ММА и спортсмены с неудавшейся или посредственной карьерой. Сами организаторы утверждают, что речь не идет о возвращении криминальных схем 90-х годов. По их словам, они лишь помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации.
При этом «силовые предприниматели» заявляют, что готовы отказаться от заказа, если сочтут клиента неправым.
Baza также опубликовала расценки на такие услуги в Краснодарском крае по состоянию на 14 мая 2026 года. За предупреждение шумному соседу просят 5 тысяч рублей, а за более жесткий разговор — уже 10 тысяч. Присутствие нескольких человек «для устрашения» оценивается от 10 тысяч рублей за каждого.
Отдельно предлагаются услуги по «успокоению» агрессивных обидчиков и помощи в спорах по алиментам. Стоимость таких заказов начинается от 20−30 тысяч рублей. Также предусмотрены индивидуальные «годовые абонементы» на силовую поддержку.
По словам собеседников телеграм-канала, чаще всего за помощью обращаются женщины и матери с детьми. Клиенты просят защитить их от навязчивых преследователей, агрессивных партнеров, соседей или родственников, а также помочь с возвратом долгов.
Как утверждается, подобная деятельность ведется без официальных договоров, регистрации бизнеса и статуса самозанятых. Единственной гарантией исполнения обязательств остается устная договоренность между сторонами.
Читайте также: Маньяк Бешеный рвался к Алле Пугачевой и устроил жестокую бойню в вагоне № 7.