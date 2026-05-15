Белгород и Белгородский округ были обстреляны ракетами ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.
В Telegram-канале оперативного штаба также сообщили, что повреждения получили объект инфраструктуры, автобус и легковой автомобиль.
Ранее один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Кроме того, Telegram-канал Shot сообщил, что взрывы прозвучали над Рязанью, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА в небе над городом. Местные жители рассказали, что взрывы начали раздаваться около 02:00.