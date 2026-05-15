Дроны ВСУ всю ночь били по жилым домам, АЗС и автомобилям в Энергодаре

Ранее уже сообщалось, что в Рязани обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом. После этого в здании начался пожар. Глава региона Павел Малков также писал о повреждениях жилых домов. В результате падения дрона в многоэтажке выбило десятки стёкол и оконных рам. Также пострадало несколько машин, которые были припаркованы внизу.