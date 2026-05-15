Финский аэропорт закрывали из-за угрозы беспилотников

В пятницу утром в аэропорту Хельсинки было приостановлено авиасообщение из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, сообщает телерадиокомпания Yle.
В течение утра в финские органы власти поступали сведения о нахождении дронов в воздушном пространстве страны.
В 06:30 (совпадает с мск) в Хельсинки состоялось совещание, посвященное работе городских служб в условиях угрозы, исходящей от беспилотников.
В связи с временным закрытием неба в столичном аэропорту ряд утренних рейсов был отменен или перенесен на другое время.
В 07:05 в официальных источниках заявили, что угроза БПЛА миновала.