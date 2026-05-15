Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах и детсадах Рязани отменили занятия после гибели людей при атаке ВСУ

В Октябрьском районе Рязани занятия в школах и детских садах отменены после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которая унесла жизни трёх человек. Губернатор области Павел Малков пояснил, что решение принято из соображений безопасности.

Источник: Life.ru

Он отметил, что сегодня занятия отменяются в 12 школах и более чем 20 детских садах, а для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы. Глава региона также призвал родителей обратить особое внимание на детей и предупредить их о необходимости не трогать обломки БПЛА, а при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить в службу 112.

Малков подчеркнул, что меры безопасности остаются приоритетом для всех образовательных учреждений района и будут пересматриваться по ситуации с угрозой.

Школы, где отменены занятия: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76.

Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.

Обломки одного украинского беспилотника во время ночной атаки упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше