В школах и детсадах Рязани отменили занятия после гибели людей при атаке ВСУ

Он отметил, что сегодня занятия отменяются в 12 школах и более чем 20 детских садах, а для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы. Глава региона также призвал родителей обратить особое внимание на детей и предупредить их о необходимости не трогать обломки БПЛА, а при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить в службу 112.
Малков подчеркнул, что меры безопасности остаются приоритетом для всех образовательных учреждений района и будут пересматриваться по ситуации с угрозой.
Школы, где отменены занятия: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76.
Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.
Обломки одного украинского беспилотника во время ночной атаки упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата.
