Семь пострадавших при атаке дронов ВСУ госпитализировали в Рязани

Семь пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань госпитализировали в городские больницы. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
— Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, — цитирует его ТАСС.
По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
На данный момент известно, что 3 мирных жителя погибли, еще 12 получили ранения в результате удара украинских БПЛА по Рязани. Повреждены два многоэтажных жилых дома. Фрагменты беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий.