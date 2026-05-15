Жительница Мариуполя задержана за передачу данных Украине

ФСБ задержала 36-летнюю жительницу Мариуполя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, она передавала Украине сведения о российской армии. Подозреваемая признала вину и рассказала, что украинские спецслужбы вышли на нее через Telegram, попросив собрать информацию об объекте, где якобы находились грузовики знакомого.

Источник: РИА "Новости"

Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Мариуполе задержана 36-летняя местная жительница, подозреваемая в передаче Украине сведений о российской армии. Как сообщили 15 мая в главном управлении ведомства по Донецкой Народной Республике (ДНР), в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Задержанная пояснила, что сотрудник украинских спецслужб, осуществлявший координацию, вышел на нее через мессенджер Telegram. Он заявил, что на объекте, информацию о котором требовалось собрать, якобы находились грузовики его знакомого.

«Два грузовика, попросил проехать мимо, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию», — заявила женщина.

Подозреваемая отметила, что о военном предназначении объекта ей стало известно только после выполнения поручения. Она признала свою вину.