Жительница Мариуполя задержана за передачу данных Украине

ФСБ задержала 36-летнюю жительницу Мариуполя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, она передавала Украине сведения о российской армии. Подозреваемая признала вину и рассказала, что украинские спецслужбы вышли на нее через Telegram, попросив собрать информацию об объекте, где якобы находились грузовики знакомого.