Жительница Мариуполя задержана за передачу данных Украине

Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Мариуполе задержана 36-летняя местная жительница, подозреваемая в передаче Украине сведений о российской армии. Как сообщили 15 мая в главном управлении ведомства по Донецкой Народной Республике (ДНР), в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Задержанная пояснила, что сотрудник украинских спецслужб, осуществлявший координацию, вышел на нее через мессенджер Telegram. Он заявил, что на объекте, информацию о котором требовалось собрать, якобы находились грузовики его знакомого.
«Два грузовика, попросил проехать мимо, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию», — заявила женщина.
Подозреваемая отметила, что о военном предназначении объекта ей стало известно только после выполнения поручения. Она признала свою вину.