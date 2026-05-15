После атаки БПЛА в Рязани госпитализированы семь человек, включая четверых детей

После атаки украинских беспилотников на Рязань были госпитализированы семь пострадавших. Их них четверо — дети. При этом двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — сказал он журналистам.
По словам чиновника, специалисты федеральных медцентров проводят с врачами телемедицинские консультации.
Напомним, в ночь на 15 мая 2026 года украинские БПЛА атаковали Рязань. В результате террористического акта погибли три человека.
Позже губернатор региона Павел Малков сообщил, что из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.