Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при ударе БПЛА

Семерых пострадавших при ударе беспилотников в Рязани госпитализировали. Среди них — четверо детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Семерых пострадавших при ударе беспилотников в Рязани госпитализировали. Среди них — четверо детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Погибли три человека, 12 пострадали, сообщал губернатор Павел Малков. Повреждены два многоэтажных дома. Также обломки сбитых БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В городе развернули пункты временного размещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше