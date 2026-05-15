Погружение туристов в пещеру на глубине 50 метров на Мальдивах обернулось трагедией — погибли 5

Как уточняет Agence France-Presse, среди погибших были инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, её дочь и два молодых исследователя из Университета Генуи. Все они участвовали в научно-исследовательской экспедиции, направленной на изучение подводных пещер. По информации местных властей и МИД Италии, причины инцидента уточняются, ведётся расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.