Яшина: Дроны ВСУ не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам ЗАЭС

Дроны Вооруженных сил Украины мешали подъезду скорой помощи к раненым сотрудникам станции. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
По ее словам, сначала беспилотники атаковали автомобиль с работниками ЗАЭС, после чего не давали медикам приблизиться к месту происшествия. Она также отметила, что в районе фиксировалось большое количество дронов.
Накануне при атаке беспилотников на территорию рядом с Запорожской АЭС ранения получили двое сотрудников станции. Власти сообщили, что множественный характер ударов затруднил эвакуацию пострадавших, передает РИА Новости.
8 мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что город — спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроснабжения.
Ранее она заявила, что украинские войска нанесли удар по зданию администрации Энергодара и жилой застройке. Соответствующие атаки произошли в период объявленного Киевом перемирия. Запорожская АЭС ударам не подвергалась, уточнила Яшина.