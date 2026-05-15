Яшина: Дроны ВСУ не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам ЗАЭС

Дроны Вооруженных сил Украины мешали подъезду скорой помощи к раненым сотрудникам станции. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

По ее словам, сначала беспилотники атаковали автомобиль с работниками ЗАЭС, после чего не давали медикам приблизиться к месту происшествия. Она также отметила, что в районе фиксировалось большое количество дронов.

Накануне при атаке беспилотников на территорию рядом с Запорожской АЭС ранения получили двое сотрудников станции. Власти сообщили, что множественный характер ударов затруднил эвакуацию пострадавших, передает РИА Новости.

8 мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что город — спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроснабжения.

Ранее она заявила, что украинские войска нанесли удар по зданию администрации Энергодара и жилой застройке. Соответствующие атаки произошли в период объявленного Киевом перемирия. Запорожская АЭС ударам не подвергалась, уточнила Яшина.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
