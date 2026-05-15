Агрессивный бобер атаковал семью у пруда и скрылся от спасателей

В чешском городе Климковице бобер поселился на частном пруду и напал на владельцев участка. Об инциденте сообщает издание iDNES.
По данным СМИ, сначала животное сцепилось с собакой хозяев территории, а затем атаковало дочь владельца участка. После этого на место прибыли полицейские и пожарные.
Поймать агрессивного грызуна экстренным службам не удалось. После нескольких попыток бобер скрылся. Владелец пруда договорился с сотрудниками служб сообщить им, если животное вновь появится на участке.
После происшествия местные власти обратились к жителям с предупреждением. Горожан попросили соблюдать осторожность при встрече с бобром из-за возможного агрессивного поведения животного.
Ранее стало известно о другом инциденте с бобрами в США. В штате Мэн в 2023 году с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов. После аварии произошло возгорание топлива, а огонь перекинулся на лесной массив. Пострадали три человека.
Как установило расследование спустя два года, причиной ЧП стала плотина, построенная бобрами. Сооружение разрушилось под напором воды, после чего поток размыл часть железнодорожного полотна.
