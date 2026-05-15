Жилой дом в Брянске поврежден при ударе БПЛА

В Фокинском районе Брянска поврежден жилой частный дом при ударе беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб Брянской области.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Прошлой ночью силы ПВО сбили 13 дронов вооруженных сил Украины над Брянской областью, следует из сообщения оперштаба в Telegram-канале.
13 мая при ударах беспилотников по Брянской области погибли два человека, еще двое жителей пострадали.
