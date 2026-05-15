Спасатели возобновили поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиск семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании региона «Спасатель».
— 15 и 16 мая краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района. В поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники, — цитирует сообщение ТАСС.
Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в сентябре прошлого года. Их начали искать уже через несколько дней после пропажи, когда они не явились на работу.
Ранее в СМИ сообщали, что в районе, где исчезла семья, бесследно пропадают люди, а местные жители распродают дома вблизи Манской «петли смерти». Что известно об исчезновениях, существует ли Манская «петля смерти» и стало ли место пропажи Усольцевых мистическим, разбиралась «Вечерняя Москва».