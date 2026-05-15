Мошенники обманули россиян на 7,4 миллиарда рублей за короткий срок

Мошенники украли у россиян 7,4 миллиарда рублей за первый квартал 2026 года. Это на семь процентов меньше, чем в конце 2025-го, но на восемь процентов больше, чем год назад. Такие данные опубликовал Центробанк.
Всего клиенты банков подали почти 496 тысяч заявлений о кражах — на 8,4 процента меньше, чем кварталом ранее. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество жалоб подскочило почти в 1,7 раза. Вернуть удалось лишь 420 миллионов рублей — около 5,7 процента от похищенного.
Главным каналом краж остаётся Система быстрых платежей — через неё у физлиц увели 2,6 миллиарда рублей. Ещё 2,3 миллиарда списали со счетов через дистанционное банковское обслуживание, 1,6 миллиарда пришлось на карточные операции. Юрлица потеряли около 600 тысяч рублей, в основном через счета. При этом банки предотвратили 16,8 миллиона попыток хищений и спасли 1,8 триллиона рублей — правда, оба показателя заметно ниже, чем в конце прошлого года.
Отдельно регулятор отметил рост компьютерных атак на компании. Сотрудникам приходят письма с вредоносными файлами, после загрузки которых хакеры получают удалённый доступ к корпоративным системам и выводят деньги под видом обычных хозяйственных платежей.
За квартал ЦБ заблокировал 10,5 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Операторам связи направлена информация о 8,3 тысячи телефонных номеров, использованных злоумышленниками.
