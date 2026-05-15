ФСБ: Агента Киева осудили за тайники с БПЛА для терактов в Нижегородской области

Суд приговорил к 21 году колонии строгого режима агента Киева, который, по данным следствия, устраивал схроны с беспилотниками для подготовки терактов в Нижегородской области. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что также осужденному назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор Нижегородского областного суда уже вступил в законную силу.
Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.
До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.