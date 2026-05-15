Агент Киева получил 21 год колонии за подготовку тайников для терактов

В Нижегородской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке тайников с беспилотниками для возможных терактов. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
По данным ведомства, осужденный занимался организацией закладок с дронами и комплектующими, которые планировалось использовать для террористической деятельности на территории региона.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для последующего вовлечения российских граждан в террористическую деятельность.