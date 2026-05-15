Агент Киева получил 21 год колонии за подготовку тайников для терактов

В Нижегородской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке тайников с беспилотниками для возможных терактов. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.