Житель Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА

«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения, пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки поврежден частный дом. Вследствие ударов беспилотников в селах Замостье, Глотово и Дорогощь повреждены по одному домовладению, в селе Головчино — коммерческий объект и два автомобиля, один из которых уничтожен огнем, в селе Почаево поврежден забор частного дома, в селе Доброе — две машины. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайворон повреждены два частных дома, в селе Смородино — объект инфраструктуры, два частных дома и автомобиль, ранним утром в селе Замостье при детонации дрона на территории коммерческого объекта повреждены забор и хозпостройка», — говорится в сообщении.