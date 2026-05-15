Житель Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по территории Белгородской области. За прошедшие сутки в результате атак погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения, пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки поврежден частный дом. Вследствие ударов беспилотников в селах Замостье, Глотово и Дорогощь повреждены по одному домовладению, в селе Головчино — коммерческий объект и два автомобиля, один из которых уничтожен огнем, в селе Почаево поврежден забор частного дома, в селе Доброе — две машины. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайворон повреждены два частных дома, в селе Смородино — объект инфраструктуры, два частных дома и автомобиль, ранним утром в селе Замостье при детонации дрона на территории коммерческого объекта повреждены забор и хозпостройка», — говорится в сообщении.

В Шебекинском округе при детонации дрона ранены двое мужчин. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В результате атак повреждены остекление четырёх квартир в двух многоквартирных домах, легковые и грузовые автомобили, частные дома. Также дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта в Шебекино — посечены фасад здания и машина. В Белгородском округе от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина, он продолжает лечение в областной клинической больнице.

