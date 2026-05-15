В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в 2025 году

В Красноярском крае спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель».
Известно, что 15 и 16 мая четверо спасателей на четырех машинах примут участие в повторных поисковых мероприятиях по заявке следственных органов.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли больше полугода назад во время прогулки по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае. Вечером в день исчезновения телефон Сергея последний раз выходил в сеть. Поиски семьи велись с конца сентября до установления устойчивого снежного покрова. Следствие отработало три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, криминал и побег. Версия о побеге к настоящему моменту опровергнута.
Как писал KP.RU, ранее опытный походник Александр Трепуков заявил, что обнаружить следы пропавшей в тайге под Красноярском семьи после схода снежного покрова будет крайне сложно.