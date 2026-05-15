В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в 2025 году

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли больше полугода назад во время прогулки по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае. Вечером в день исчезновения телефон Сергея последний раз выходил в сеть. Поиски семьи велись с конца сентября до установления устойчивого снежного покрова. Следствие отработало три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, криминал и побег. Версия о побеге к настоящему моменту опровергнута.