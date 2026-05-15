Племянник Варнавы не стал обжаловать приговор по делу об обмане пенсионерки

Защита племянника телеведущей Екатерины Варнавы Георгия не стала обжаловать приговор по делу о мошенничестве: молодой человек пытался забрать у пенсионерки деньги по указке аферистов. Об этом в пятницу, 15 мая, стало известно из судебных материалов.
— Молодой человек и его защита не стали обжаловать приговор, он вступил в законную силу, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.
Георгия Варнаву осудили в январе 2026-го. Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на один год и восемь месяцев с удержанием зарплаты в размере 15 процентов.
Варнава работал курьером на телефонных мошенников. Он должен был забрать у пенсионерки 350 тысяч рублей, но его задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Фигурант признал вину. Во время следствия он находился под домашним арестом.