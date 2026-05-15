Самокатчик сбил девятилетнюю девочку около Московского зоопарка

Самокатчик сбил девятилетнюю девочку на Большой Грузинской улице возле входа в Московский зоопарк. Он не помог ребенку и скрылся с места. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На улице Большой Грузинской водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка-пешеход, — рассказала Нефедова.

Ребенка доставили в больницу. Прокуратура контролирует привлечение самокатчика к ответственности.

Ранее подобный инцидент произошел в Зеленограде. Там девушка на электросамокате сбила девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. В отношении девушки возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.