Самокатчик сбил девятилетнюю девочку около Московского зоопарка

Самокатчик сбил девятилетнюю девочку на Большой Грузинской улице возле входа в Московский зоопарк. Он не помог ребенку и скрылся с места. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— На улице Большой Грузинской водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка-пешеход, — рассказала Нефедова.
Ребенка доставили в больницу. Прокуратура контролирует привлечение самокатчика к ответственности.
Ранее подобный инцидент произошел в Зеленограде. Там девушка на электросамокате сбила девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. В отношении девушки возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.